За сприяння Кузьменка понад 80 олександрійських школярів подивилися «Кіборгів» (ФОТО)

Фільм «Кіборги» – це військова драма режисера Ахтема Сеїтаблаєва про оборону Донецького аеропорту. Герої стрічки – збірні образи, списані з реальних військових як кадрових, так і добровольців. Головні ролі виконали Макар Тихомиров, Андрій Ісаєнко, Віктор Жданов, Роман Ясіновський.

За сприяння голови облдержадміністрації Сергія Кузьменка 15 грудня понад 80 учнів старших класів НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» завітали у Кропивницький до кінотеатру «Портал», де переглянули фільм «Кіборги».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Разом зі школярами у «Порталі» побував і перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко. Перед переглядом фільму він зазначив: «”Кіборги” – це історія захисту донецького аеропорту, це фільм про справжніх сучасних героїв-військових, які живуть поряд з нами, яких шанує Україна та для яких захист Батьківщини від агресії – справа честі».

Нагадаємо, 7 грудня голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко у рамках проекту «Захисник Кіровоградщини» подарував 245 учням з чотирьох районів та обласного центру квитки на фільм «Кіборги».