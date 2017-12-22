У Кропивницькому ліквідували Кіровський і Ленінський районні суди

Вища рада правосуддя (ВРП) ліквідувала деякі місцеві суди в Україні, створивши натомість окружні.

Текст рішення ВРП є у розпорядженні «УЦ».

З-поміж ліквідованих – Кіровський та Ленінський районні суди Кропивницького. Замість них ВРП утворює «окружний суд міста Кропивницького Кіровоградської області в Подільському, Фортечному районах міста Кропивницького Кіровоградської області».

Рішення про ліквідацію місцевих судів та створення окружних ВРП ухвалила на підтримку проекту Указу Президента України «Про ліквідацію місцевих загальних судів та утворення окружних судів».

Конкретна дата створення окружного суду в Кропивницькому та його майбутня адреса поки невідомі.