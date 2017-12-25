Момент підпалу магазинів у Кропивницькому зафіксований на відео – ЗМІ

Момент підпалу торгових павільйонів на вулиці Космонавта Попова в Кропивницькому зафіксували на відео.

Про це у коментарі сайту DOZOR заявив депутат міськради обласного центру Віталій Бєлов.

«Все, що можу сказати, це те, що є відео, де зафіксований підпал. Восьмеро осіб підпалювали магазин зі свідоцтвом на право власності. Восьмеро людей бігали з каністрами навколо магазину. Я вже звернувся до поліції та подав відповідну заяву», – сказав він.

Нагадаємо, кілька МАФів згоріли у ніч на 25 грудня на вулиці Космонавта Попова в обласному центрі. Земельна ділянка під павільйонами належить депутату міськради обласного центру Віталію Бєлову.