Кропивничан Корінькова і Глондаря серед звільнених бойовиками немає

19:17
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Спецпризначенців із Кропивницького Олександра Корінькова та Сергія Глондаря немає серед звільнених сьогодні, 27 грудня, сепаратистами полонених.

Про це пише «УП».

Бойовики «ЛНР» та «ДНР» передали 74 заручників. Українська сторона – 237.

Серед звільнених бойовиками Олександра Корінькова та Сергія Глондаря немає.

Нагадаємо, кропивничани Олександр Коріньков і Сергій Глондар у складі групи розвідників нарвалися на засідку бойовиків при виїзді з Дебальцевого 17 лютого 2015 року. Двоє бійців загинули на місці, ще двоє отримали поранення, п’ятеро потрапили в полон. Двох заручників – так їх часто називають в ЗМІ – звільнили на п’ятдесятий день, ще один вибрався сам (як саме – невідомо досі). Коріньков і Глондар залишилися на території «ДНР».

Спочатку їх тримали в СІЗО в Донецьку. За останніми даними, зараз українські військовослужбовці – в Макіївській колонії.