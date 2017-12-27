Кропивничан Корінькова і Глондаря серед звільнених бойовиками немає

Спецпризначенців із Кропивницького Олександра Корінькова та Сергія Глондаря немає серед звільнених сьогодні, 27 грудня, сепаратистами полонених.

Про це пише «УП».

Бойовики «ЛНР» та «ДНР» передали 74 заручників. Українська сторона – 237.

Серед звільнених бойовиками Олександра Корінькова та Сергія Глондаря немає.

Нагадаємо, кропивничани Олександр Коріньков і Сергій Глондар у складі групи розвідників нарвалися на засідку бойовиків при виїзді з Дебальцевого 17 лютого 2015 року. Двоє бійців загинули на місці, ще двоє отримали поранення, п’ятеро потрапили в полон. Двох заручників – так їх часто називають в ЗМІ – звільнили на п’ятдесятий день, ще один вибрався сам (як саме – невідомо досі). Коріньков і Глондар залишилися на території «ДНР».

Спочатку їх тримали в СІЗО в Донецьку. За останніми даними, зараз українські військовослужбовці – в Макіївській колонії.