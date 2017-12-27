Суддя з Кропивницького посів третє місце у конкурсі публіцистів

Суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брегей взяв участь у конкурсі газети «Закон і бізнес».

Про це повідомляється на сайті видання.

Роман Брегей – третій серед, за визначенням газети, «авторів у мантії». Він опублікував у виданні матеріал «Закон не підлягає зміні». У ньому Брегей доводив, що судді, які не пройшли кваліфікаційного оцінювання, повинні отримувати оклад у 32 тис. грн.

Нагадаємо, Роман Брегей брав також участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду, але вибув з нього.