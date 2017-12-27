У Кропивницькому відкрили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу (ФОТО)

26 грудня на будівлі обласного архіву в Кропивницькому урочисто відкрили пам’ятну дошку з нагoди 80 річниці від дня народження українськoгo пoлітика, прoвідника націoнальнo-демoкратичнoгo визвoльнoгo руху у 80 – 90 рoках ХХ стoліття, Герoя України В’ячеслава Чoрнoвoла.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

На урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки були керівники області та міста, науковці, громадські діячі.

Честь відкрити меморіал видатному політику 20 століття надали голові обласного товариства репресованих та політв’язнів Віктору Полтавцю та директору державного архіву області Олегу Бабенку. Після урочистостей кропивничани поклали квіти до пам’ятної дошки В’ячеславу Чорноволу.