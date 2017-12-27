В обласній філармонії відкрили головну ялинку Кіровоградщини – під патронатом Кузьменка(ФОТО)

27 грудня в обласній філармонії під патронатом голови обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка відбулося свято Новорічної ялинки.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Для дітей, які приїхали до Кропивницького з різних куточків області, підготували святкову програму. У фойє обласної філармонії малеча разом з казковими героями та Дідом Морозом взяла участь у новорічній грі «Пригоди Діда Мороза», у численних конкурсах, вікторинах та інших розвагах.

У глядацькій залі для дітей показали новорічну музичну казку «Таємниці країни Мольфарії».

Після вистави голова облдержадміністрації привітав дітей з новорічними та різдвяними святами. Він побажав, щоб у наступному році вони були активними, винахідливими, успішними у навчанні, отримували лише гарні оцінки та радували своїх батьків.

Сергій Кузьменко вручив солодкі подарунки акторам «Таємниці країни Мольфарії» і подякував їм за надзвичайно цікаву новорічну виставу.