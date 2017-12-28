На Кіровоградщині ліквідували районні суди та декомунізували обласний апеляційний

Вища рада правосуддя (ВРП) підтримала указ Президента Петра Порошенка про ліквідацію обласних апеляційних судів та утворення окружних.

Текст рішення ВРП є у розпорядженні «УЦ».

Згідно з документом, у Кропивницькому апеляційний суд називатиметься «Кропивницький апеляційний суд в апеляційному окрузі». Апеляційний округ, у свою чергу, – це територія Кіровоградської області.

Іншим рішення ВРП ліквідувала районні суди на Кіровоградщині та створила замість них окружні за територіальним принципом.

Документ передбачає, що в Кіровоградській області діятимуть:

– Гайворонський окружний суд Кіровоградської області в Гайворонському, Благовіщенському районах Кіровоградської області шляхом реорганізації (злиття) Гайворонського, Ульяновського районних судів Кіровоградської області;

– Голованівський окружний суд Кіровоградської області у Вільшанському, Голованівському, Новоархангельському районах Кіровоградської області шляхом реорганізації (злиття) Голованівського, Вільшанського, Новоархангельського районних судів Кіровоградської області;

– Долинський окружний суд Кіровоградської області в Долинському, Новгородківському, Устинівському районах Кіровоградської області шляхом реорганізації (злиття) Долинського, Новгородківського, Устинівського районних судів Кіровоградської області;

– Знам’янський окружний суд Кіровоградської області у Знам’янському, Олександрівському районах, місті Знам’янці Кіровоградської області шляхом реорганізації (злиття) Знам’янського міськрайонного, Олександрівського районного судів Кіровоградської області;

– Кропивницький окружний суд Кіровоградської області в Бобринецькому, Кіровоградському, Компаніївському районах Кіровоградської області шляхом реорганізації (злиття) Кіровоградського, Бобринецького, Компаніївського районних судів Кіровоградської області;

– Маловисківський окружний суд Кіровоградської області в Маловисківському, Новомиргородському районах Кіровоградської області шляхом реорганізації (злиття) Маловисківського, Новомиргородського районних судів Кіровоградської області;

– Новоукраїнський окружний суд Кіровоградської області в Добровеличківському, Новоукраїнському районах Кіровоградської області шляхом реорганізації (злиття) Новоукраїнського, Добровеличківського районних судів Кіровоградської області;

– Олександрійський окружний суд Кіровоградської області в Олександрійському, Петрівському районах, місті Олександрії Кіровоградської області шляхом реорганізації (злиття) Олександрійського міськрайонного, Петрівського районного судів Кіровоградської області;

– Світловодський окружний суд Кіровоградської області в Онуфріївському, Світловодському районах, місті Світловодську Кіровоградської області шляхом реорганізації (злиття) Світловодського міськрайонного, Онуфріївського районного судів Кіровоградської області.

Нагадаємо, ВРП ліквідувала деякі місцеві суди в Україні, створивши натомість окружні. З-поміж ліквідованих – Кіровський та Ленінський районні суди Кропивницького. Замість них ВРП утворює «окружний суд міста Кропивницького Кіровоградської області в Подільському, Фортечному районах міста Кропивницького Кіровоградської області».