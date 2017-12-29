На міській раді Кропивницького під віршем Симоненка написали слово з трьох літер (ФОТО 18+)

Невідомі написали нецензурне слово на будівлі міськради Кропивницького та поставили відбиток підошви.

Про це йдеться у групі «Кропивницький проти “свинства”. Рух за чистоту та культуру» у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

«Бидло показує, що воно є. Ставить сліди свого існування. Слово **й та слід від підошви. Інтелект аж пре. А такі місця приваблюють туристів», – прокоментував світлини адміністратор спільноти.

Нагадаємо, у 2016 році на будівлях у Кропивницькому в рамках проекту «Поезія стін» місцеві активісти розмістили вірші українських поетів.