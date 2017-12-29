На міській раді Кропивницького під віршем Симоненка написали слово з трьох літер (ФОТО 18+)

11:42
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Невідомі написали нецензурне слово на будівлі міськради Кропивницького та поставили відбиток підошви.

Про це йдеться у групі «Кропивницький проти “свинства”. Рух за чистоту та культуру» у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

«Бидло показує, що воно є. Ставить сліди свого існування. Слово **й та слід від підошви. Інтелект аж пре. А такі місця приваблюють туристів», – прокоментував світлини адміністратор спільноти.

Нагадаємо, у 2016 році на будівлях у Кропивницькому в рамках проекту «Поезія стін» місцеві активісти розмістили вірші українських поетів.

  • iosif

    “…гляди ж не проспи. В. Симоненко.”
    Федот да не тот.
    Последствия декоммунизации. Не всех майданутых война унесла.

  • Сергей

    Малограмотные, необразованные хамы в Украине нынче на коне. Кроме как “Україна понад усе” ничего не знают. Країна, у якій при владі таке бидло, не має майбутнього. Вже проходили у 1917 – 1922 р.р.(((