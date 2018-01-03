«Кіровоградгаз» знову попередив тепловиків про відключення від газопостачання

ВАТ «Кіровоградгаз» може знову відключити котельні, які забезпечують централізоване опалення Кропивницького, з 15 січня.

Про це йдеться у повідомленні «Кіровоградгазу», текст якого є у розпорядженні «УЦ».

«ВАТ “Кіровоградгаз” надіслало лист на адресу директора ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” з попередженням щодо можливого примусового припинення (обмеження) газопостачання з 10 години 15 січня шляхом відключення від газових мереж газоспоживаючого обладнання у випадку, якщо не будуть вжиті певні заходи», – сказано у ньому.

У повідомленні також ідеться про причини можливого відключення: «Станом на 29 грудня 2017 року ПАТ “Укртрансгаз” не підтвердило номінації (планові обсяги) природного газу на першу-третю декади грудня 2017 року та на першу декаду січня 2018 року для ДП “Кіровоградтепло”. У такій ситуації відбір газу класифікується як несанкціоноване споживання і констатується порушення Кодексу газорозподільних систем природного газу.

Разом з тим НАК “Нафтогаз України” повідомила, що не здійснювала постачання природного газу для потреб ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” в жовтні та листопаді 2017 року. Компенсація неврегульованого балансу природного газу в такому випадку стягується з ВАТ “Кіровоградгаз”. У жовтні минулого року вона склала 13 834 511,14 грн., у листопаді – 82 546 896,42 грн.

Для виключення процедури балансування на обсяги неврегульованого небалансу природного газу ВАТ “Кіровоградгаз” вимагає від ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” терміново вирішити питання з постачальником щодо виділення планових обсягів на грудень 2017 року».

Голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» Олександр Гладкий звернувся до міського голови Кропивницького Андрія Райковича та голови ОДА Сергія Кузьменка з проханням «вплинути на керівництво підприємства ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”, аби своєчасно врегулювати питання виділення та підтвердження номінацій (планових обсягів) на грудень 2017 року та на січень 2018 року».

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