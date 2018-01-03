У квартирі жительки Кіровоградщини знайшли в морозилці тіла немовлят

За матеріалами «Моєї Олександрії»

30 грудня у квартирі в Олександрії знайшли в морозилці тіла двох немовлят.

За попередньою інформацією, 35-річна жінка жила з чоловіком і трьома неповнолітніми дітьми. Нещодавно вона народила двійню і сховала в холодильник. Жінка потрапила в лікарню з якимось ускладненням. Лікарі помітили ознаки пологів, поцікавилися, де ж новонароджені, та, не почувши чіткої відповіді, повідомили про ситуацію в поліцію. Жінка стверджує, що діти народилися мертвими. Чи так це – встановить експертиза.

Нібито про вагітність і пологи жінка нікому не повідомляла, в тому числі чоловікові. Вона носила вільний одяг. Про що тіла в холодильнику ні чоловік, ні діти не здогадувалися.

Жителі під’їзду відгукуються про родину добре. Кажуть, що сім’я спокійна, привітна, сварок не помічали. Що і дорослі, й діти завжди красиво та модно одягнені.

Розтин немовлят, знайдених в морозилці, не дав відповіді на запитання, живими чи мертвими вони народилися. Про це 1 січня повідомив начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига: «Розтин був, але поки однозначно нічого сказати не можна. Це буде гістологія проводитися, потім тільки вони зможуть відповісти на це запитання».

Також він зазначив, що за фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід, за словами Котиги, жінці не обирали, бо для цього необхідно оголосити підозру: «Застосування запобіжного заходу можливе після оголошення підозри. А тут – розумієте як: стаття 117 – це вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Поки ж, з її слів, вони народилися мертвими, і поки інших свідчень немає. Навіть 117-та відкрита за фактом».

2 січня анонімне джерело в поліції заявило, що знайдені мертві діти – не двійнята, вони народилися в різний час: «Діти не двійнята. Одне тіло лежало тривалий час, а друге, орієнтовно, вона поклала на Миколая (19 грудня. – Ред.)».

Також джерело відзначило, що це дві дівчинки.

Правоохоронці тим часом порадили дочекатися висновків додаткової (гістологічної) експертизи.