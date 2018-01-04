У райцентрі на Кіровоградщині в новорічну ніч розтрощили огорожу біля школи (ФОТО)

У новорічну ніч хулігани розтрощили сім секцій паркану біля стадіону та лавки у дворі загальноосвітньої школи №6 у Новоукраїнці.

Про це повідомляє офіційний сайт Новоукраїнської міськради.

Це не перший випадок, коли страждає огорожа біля шостої школи. «Ті істоти, які зруйнували огорожу, нанесли збитки не лише бюджету, а й кожному жителю громади. Тому важливо не замовчувати інформацію про злодіїв, адже безкарність спонукатиме їх на нові ганебні вчинки», – йдеться на сайті.

Мерія Новоукраїнки закликає кожного, кому відомо про факти вандалізму, повідомити поліцію, а правоохоронні органи – найшвидше знайти злочинців.