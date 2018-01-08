Про жінку, в морозилці якої знайшли тіла немовлят, висловився єпископ Боголєп (ВІДЕО)

Єпископ Олександрійський і Світловодський Боголєп закликав помолитися про гріх аборту 11 січня.

Про це владика заявив у відеозверненні «Загальний гріх і майбутнє народу», яке опублікували на каналі єпархії в YouTube, передає «Моя Олександрія».

На початку своєї промови Боголєп прокоментував новину про мешканку Олександрії, в домашньому холодильнику якої знайшли трупи немовлят. При цьому він нагадав, що щорічно в світі 55 млн дітей гинуть у результаті абортів.

У зв’язку з цим владика заявив, що благословляє на території єпархії молитву «про тих, хто робить і здійснював гріх аборту».

Єпископ зазначив, що молитва може бути «дуже простою»: «Ми можемо просто сказати: “Пом’яни, Господи, у Царстві Своїм всіх убієнних немовлят, всіх тих, кому наше суспільство не дозволило жити, всіх тих, хто сьогодні волає перед престолом Божим про відпущення”».

Також Боголеп запросив охочих 11 січня до Покровського собору (на Покровській площі): «Хто живе в Олександрії, можуть прийти 11 січня до кафедрального собору нашого міста і помолитися про тих невинних немовлят, дітей, яким не судилося прожити повне яскраве життя на цій землі. О 12 годині дня ми здійснимо цей молебень».

Нагадаємо, тіла двох дітей виявили в морозильній камері домашнього холодильника в Олександрії 30 грудня. Жінка стверджує, що вони народилися мертвими.