У Кропивницькому зафіксували черговий випадок сказу

У селищі Новому 5 січня 2018 року зафіксували випадок сказу в лисиці, яку загризли собаки у приватному подвір’ї на вулиці Калиновій.

Про це йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру, текст якого має «УЦ».

У випадку отримання укусів, подряпин, ослинення домашніми або безпритульними тваринами для проведення медичного огляду та надання антирабічної допомоги необхідно своєчасно звертатись до травматологічних пунктів:

– дітям – до Кіровоградської обласної дитячої лікарні, вул. Преображенська, 79;

– дорослим – до Кіровоградської міської лікарні швидкої медичної допомоги, вул. Короленка, 56.

Нагадаємо, перший випадок сказу в кота у Кропивницькому зафіксували у жовтні 2017 року в районі Новомиколаївки, другий – у листопаді в мікрорайоні Лелеківка, третій – другого грудня на вулиці Академіка Корольова.