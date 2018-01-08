У Кропивницькому зафіксували черговий випадок сказу

У селищі Новому 5 січня 2018 року зафіксували випадок сказу в лисиці, яку загризли собаки у приватному подвір’ї на вулиці Калиновій.
Про це йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру, текст якого має «УЦ».
У випадку отримання укусів, подряпин, ослинення домашніми або безпритульними тваринами для проведення медичного огляду та надання антирабічної допомоги необхідно своєчасно звертатись до травматологічних пунктів:
– дітям – до Кіровоградської обласної дитячої лікарні, вул. Преображенська, 79;
– дорослим – до Кіровоградської міської лікарні швидкої медичної допомоги, вул. Короленка, 56.
Нагадаємо, перший випадок сказу в кота у Кропивницькому зафіксували у жовтні 2017 року в районі Новомиколаївки, другий – у листопаді в мікрорайоні Лелеківка, третій – другого грудня на вулиці Академіка Корольова.
Сказ – гостра контактна зоонозна інфекційна хвороба, яку спричинює нейротропний вірус з роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі смертельним пошкодженням центральної нервової системи.
Сказ починається без провісників, зі збудження або одразу з паралічів, може перебігати з вираженими ознаками пошкодження довгастого мозку (розлади дихання, дисфагія) і мозочка (запаморочення, атактична хода), психіки (марення, біполярний афективний розлад). Хвороба завжди закінчується смертю.