У Кропивницькому до спецпризначенців завітав Різдвяний вертеп (ФОТО, ВІДЕО)

Різдвяний вертеп завітав до військовослужбовців третього окремого полку спеціального призначення в Кропивницькому.

Про це йдеться на офіційному сайті військової частини.

Парафіяни парафії Різдва Святого Івана Хрестителя УГКЦ Кропивницького не вперше організовували різдвяне дійство. Незмінними лишаються і його дійові особи: три царі, цар Ірод та його воїни, янгол, пастушки та українки, єврей та смерть. Цього року – це 13 персонажів. До третього полку завітали вперше, розповів парох Іван Третяк, який виконав роль Ірода.

«Цього року ми прийшли до полку з колядою, щоб підтримати їх і сказати їм таке: ми, віруючі греко-католицької церкви, молимося за них, щоб Господь Бог беріг їх при житті, щоб вони поверталися з війни, несучи на своїх раменах перемогу, живими і здоровими; і щоб їм сердечно подякувати привітаннями нашими, сказати що ми є з вами, ми вас дуже шануємо і вам дуже вдячні. І просимо Господа Бога щоб ви були щасливими та здоровими. Щоб ви жили довго і були гідними воїнами українського народу, а народ був гідний вас», – сказав він.