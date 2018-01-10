Дуже вчасно: посеред зими в Олександрії підвищують тарифи на тепло

Олександрійське комунальне підприємство «Теплокомуненерго» оголосило про намір підвищити тарифи на свої послуги.

Офіційне повідомлення про це підприємство опублікувало в газеті «Вільне слово» сьогодні, 10 січня, передає «Моя Олександрія».

Зауваження та пропозиції до нового проекту тарифів можна подати протягом 14 днів за адресою підприємства: вулиця Перспективна, 32а, телефон: 7-47-33, e-mail: teplo@ukr.net.

Тарифи планується збільшити (всі ціни вказані з ПДВ):

для населення:

– з приладами обліку – з 1419,11 грн./Гкал до 1436,03 грн./Гкал;

– без приладів обліку – з 37,40 грн./кв. м до 37,76 грн./кв. М;

для бюджетних організацій:

– з 1975,87 грн./Гкал до 1992,59 грн./Гкал;

для інших організацій і підприємств:

– з 1977,16 грн./Гкал до 1993,88 грн./Гкал;

для альтернативних котелень «Теплокомуненерго»:

– з 1778,28 грн./Гкал до 1793,33 грн./Гкал.

Нагадаємо, граничним терміном для отримання теплогенеруючим підприємством ДП «Кіровоградтепло» номінацій на отримання природного газу на опалювальний період 2018 року визначено 15 січня.