Директора Олександрійського коледжу проводжали в останню путь сотні людей (ФОТО)

Сотні людей прийшли на похорон директора Олександрійського педагогічного коледжу Станіслава Гайдука вчора, 9 січня.
Педагога провели від будинку, де він жив, передає «Моя Олександрія».
Прийшли його друзі, керівники різних навчальних закладів і педагоги, його сьогоднішні студенти і випускники минулих років тих навчальних закладів, де він працював.
Після панахиди траурна церемонія попрямувала до педагогічного коледжу, а звідти – на центральне кладовище.
Нагадаємо, Станіслав Гайдук помер у віці 66 років після тривалої хвороби ввечері 7 січня.
Станіслав Микитович Гайдук народився 10 серпня 1951 року. Починав у 70-х учителем фізики у школі №2. У 1987 році став директором школи №9, потім очолив школу №20. Після цього працював заступником міського голови з питань освіти та охорони здоров’я, директором Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, начальником обласного відділу освіти. В останні роки – директор Олександрійського педагогічного коледжу імені Василя Сухомлинського.
Кандидат педагогічних наук, лауреат обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського, відмінник освіти України, викладач-методист.