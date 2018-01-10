Директора Олександрійського коледжу проводжали в останню путь сотні людей (ФОТО)

Сотні людей прийшли на похорон директора Олександрійського педагогічного коледжу Станіслава Гайдука вчора, 9 січня.

Педагога провели від будинку, де він жив, передає «Моя Олександрія».

Прийшли його друзі, керівники різних навчальних закладів і педагоги, його сьогоднішні студенти і випускники минулих років тих навчальних закладів, де він працював.

Після панахиди траурна церемонія попрямувала до педагогічного коледжу, а звідти – на центральне кладовище.

Нагадаємо, Станіслав Гайдук помер у віці 66 років після тривалої хвороби ввечері 7 січня.