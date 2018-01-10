На Кіровоградщині визначили лауреатів обласної літературної премії

9 січня на засіданні конкурсної комісії обласної літературної премії імені Євгена Маланюка визначили лауреатів премії за 2017 рік.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі облради.

За результатами таємного голосування члени конкурсної комісії обласної літературної премії імені Євгена Маланюка обрали лауреатів премії за 2017 рік:

– номінація «Поезія (у тому числі драматичні твори і переклади)» – Артем Луценко за книгу «Півроки»;

– номінація «Літературознавство і публіцистика» – Антоніна Гурбанська за книгу «Слово. Людина. Світ»;

– номінація «Проза (у тому числі драматичні твори і переклади)» – цього року премія не вручатиметься, оскільки голоси членів конкурсної комісії розділилися.

2 лютого в Кіровоградській обласній науковій бібліотеці імені Д. І. Чижевського відбудеться урочистий захід, присвячений дню народження Євгена Маланюка. Під час урочистостей вшанують лауреатів обласної літературної премії його імені за 2017 рік.