У Долинській влада купила квартиру для молодих лікарів

Голова Долинської райдержадміністрації Сергій Омельченко вручив головному лікарю ЦРЛ Наталії Шевченко договір купівлі-продажу на трикімнатну квартиру у Долинській для молодих лікарів.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Квартиру придбали за кошти районного бюджету. Житло перебуває в належному стані: наявне газове опалення, електроенергія, водопостачання та водовідведення, є всі умови для комфортного проживання.

У квартирі оселяться молоді лікарі, котрі надаватимуть спеціалізовані послуги жителям району.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року під час відкриття капітально відремонтованого поліклінічного відділення Голованівської ЦРЛ голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко вручив ключі від службової квартири родині молодих лікарів.