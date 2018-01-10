Якщо «Кіровоградтепло» не отримає ліміти на газ, його почнуть повертати у комунальну власність

Граничним терміном для отримання теплогенеруючим підприємством ДП «Кіровоградтепло» номінацій на отримання природного газу на опалювальний період 2018 року визначено 15 січня.

Про це повідомив міський голова Кропивницького Андрій Райкович під час засідання виконавчого комітету міської ради вчора, 9 січня, передає прес-служба мерії.

«Якщо керівництво підприємства до цього терміну не докладе зусиль для отримання лімітів на постачання газу, ми розпочнемо процедуру повернення орендованого майна до комунальної власності, – наголосив Андрій Райкович. – Мешканці міста не можуть бути заручниками діяльності монополіста у сфері теплопостачання».

Нагадаємо, ВАТ «Кіровоградгаз» може знову відключити котельні, які забезпечують централізоване опалення Кропивницького, з 15 січня.