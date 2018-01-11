«Кіровоградтепло» намагається отримати фінансові гарантії «Укргазбанку»

ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» веде перемовини з «Укргазбанком» для проведення реструктуризації заборгованості минулих років.

Про це повідомив директор підприємства Анатолій Таран на засіданні міської комісії комісії з питaнь техногенно-екологічної безпеки і нaдзвичaйних ситуaцій сьогодні, 11 січня, передає прес-служба мерії.

Головною причиною ситуації, яка виникла, Анатолій Таран назвав затримку з боку держави під час розрахунків за різницею в тарифах.

Він також зазначив, що нині підприємство намагається отримати фінансові гарантії «Укргазбанку» задля оформлення лімітів на газ.

Нагадаємо, ВАТ «Кіровоградгаз» може знову відключити котельні, які забезпечують централізоване опалення Кропивницького, з 15 січня.

У міській раді визначили 15 січня як граничну дату, до якої «Кіровоградтепло» має отримати ліміти на газ. Якщо цього не вдасться зробити, мерія починатиме процедуру повернення підприємства до комунальної власності.

Тим часом «Кіровоградтепло» оприлюднило адреси своїх боржників та загальну суму боргу населення за теплопостачання – понад 48 мільйонів гривень.