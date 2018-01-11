На AGROEXPO-2018 забронювали вже 70% місць

На початок року на Міжнародній агропромисловій виставці AGROEXPO, яка відбудеться з 26 по 29 вересня 2018-го у Кропивницькому, компанії-експоненти вже забронювали майже 70% виставкової площі.

Про це «УЦ» повідомили в оргкомітеті виставки.

Також, зазначили організатори, планується збільшення виставкової площі на 10 тисяч квадратних метрів. У цьому році основний акцент буде на поліпшенні інфраструктури виставкового комплексу.

Нагадаємо, що нині загальна площа AGROEXPO складає майже 120 тисяч кв. м. У 2017 році у виставці взяли участь 585 профільних компаній та 530 учасників «Покровського ярмарку». За чотири дні виставку відвідали 27 250 осіб.