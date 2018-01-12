Кіровоградщина – на 8 місці за середнім розміром земельного паю й на 7 – за платою за нього

Кіровоградська область посідає восьме місце в Україні за середнім розміром земельного паю – 5,7 гектара.

Про це йдеться у затвердженій постановою кабміну «Стратегії удосконалення механізму управління у сфері використання й охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними», текст якої має «УЦ».

Перше місце в Україні за середнім розміром паю посіла Луганська область – 8,8 гектара, останнє – Івано-Франківська (1,1 гектара).

За середнім розміром орендної плати за 1 гектар земельних часток (паїв) Кіровоградщина – сьома (1168 гривень). Лідирує у рейтингу Полтавська область (2243 гривні), а остання – Київська (533 гривні).

Середній розмір орендної плати за 1 гектар сільськогосподарських земель державної власності у Кіровоградській області становить 1217 гривень, за цим показником Кіровоградщина в Україні – шоста. Список очолює Львівська область – 2006 гривень, останнє місце посідає Миколаївщина – 339 гривень.