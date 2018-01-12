Щоб Ставицький отримав громадянство Ізраїлю, прабабусю його дружини «зробили» єврейкою – слідство

У 1994 – 2002 роках Едуард Ставицький працював менеджером ЗАТ «Науково-виробниче об’єднання «Екологічне паливо України» (Олександрія), у 2002-му – 2006-му був головою правління. З 2002-го – почесний президент олександрійського ТОВ «Дитячо-юнацький футбольний клуб “Кристал-аметист”».

Щоб дружина і сини екс-міністра Едуарда Ставицького отримали громадянство Ізраїлю, держреєстратор, ймовірно, сфальсифікував документи покійної прабабусі його дружини – такого висновку дійшли слідчі Немирівського управління поліції у Вінницькій області.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на дані судового реєстру.

У справі про підробку документів, на підставі яких дружина і сини колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості оформили громадянство Ізраїлю, уже є двоє підозрюваних.

28 листопада 2017 року про підозру повідомили колишній начальниці відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) Немирівського районного управління юстиції Вінницької області Тетяні Яцишиній.

Підозрюваною також є матір екс-чиновниці. В одній з судових ухвал зазначається, що підозру зачитували під відеозапис у приміщенні місцевої школи, де жінка працює заступником директора з навчально-виховної роботи. Підписувати процесуальні документи вона відмовилась і 4 грудня на виклик до слідчого не прийшла, про причини своєї неявки не повідомила. Тому суд дав дозвіл поліції на примусовий привід підозрюваної на допит до слідчого.

За матеріалами справи, Яцишина начебто на усне прохання матері й тещі Ставицького на підставі недостовірних даних сформувала витяги з ДРАЦС, згідно з якими теща екс-міністра Валентина Ушакова стала по материній лінії внучкою єврейки Шульман Р. С., котра народилась, проживала і померла в Україні та, за законом Ізраїлю «Про повернення громадян», має беззаперечне право на отримання громадянства Ізраїлю. У подальшому правом отримати ізраїльське громадянство скористалась її правнучка Олена Ставицька з двома синами.

Але, як з’ясували слідчі, мати тещі Ставицького Марія Величко прізвище Шульман ніколи не носила, народилась у селі Змагайлівка Черкаського району Черкаської області та була українкою за національністю. Величко – це її дівоче прізвище, і в шлюб з ніяким Величком І. А. вона не вступала, а пізніше вийшла заміж за Григорія Ушакова. Прабабуся дружини Ставицького померла у 1988 році.

За версією слідства, екс-чиновниця внесла недостовірні дані до реєстру та сформувала і роздрукувала витяги й свідоцтва про народження, шлюб і національність низки громадян України та Росії. Слідчі виявили ознаки підробки на актових записах: певний текст було стерто і написано заново, бланки і відбитки печатки нанесено за допомогою друку. За висновком експерта, рукописний текст на усіх актових записах належить матері екс-чиновниці.

На підставі ухвал суду слідчі поліції отримали дозвіл на виїмку документів про реєстрацію шлюбу, народження і смерть вищезгаданих осіб тощо.

Нагадаємо, Інтерпол припинив розшук екс-міністра енергетики часів президенства Віктора Януковича Едуарда Ставицького.

24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Ставицького в розшук. Він підозрюється в розкраданні коштів у особливо великому розмірі.

У травні 2017-го ГПУ попросила суд дозволити почати заочне розслідування проти Едуарда Ставицького.

У січні 2018 року Генеральна прокуратура закінчила розслідування і викликала Ставицького для ознайомлення з матеріалами справи.

За останніми даними, екс-міністр нині проживає в Ізраїлі під іменем Натана Розенберга і має громадянство цієї країни. Україна направила запит про його екстрадицію.