Студентка з Кропивницького отримуватиме урядову стипендію

Студентка четвертого курсу кафедри «Економіка, менеджмент та комерційна діяльність» факультету економіки та менеджменту ЦНТУ Вікторія Соловйова отримуватиме академічну стипендію Кабінету Міністрів України на осінній семестр 2017/2018 навчального року.

Про це йдеться на офіційному сайті факультету.

Вікторія у 2017 році пройшла конкурсний відбір на участь у міжнародній навчальній програмі Study tours to Poland та здійснила навчальний візит до Польщі. Під час цього стажування брала активну участь в організації та проведенні заходів, присвячених темі економічного та культурного розвитку України.

Вона «має відмінні успіхи у навчанні, бере активну участь у науковій, культурно-масовій, громадській роботі».

Розмір стипендії – 2480 гривень на місяць.