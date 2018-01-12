У Кропивницькому на благодійному марафоні для онкохворих дітей за місяць зібрали 7 тисяч гривень

Благодійний марафон добра, який тривав місяць у ТРЦ Depo’t center, завершився – вдалося зібрати на допомогу онкохворим та ВІЛ-позитивних дітей понад 7 000 гривень, а також іграшки, розмальовки тощо.

Про це повідомляє Кіровоградське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

Благодійний марафон тривав з 1 грудня 2017 року по 5 січня 2018-го. За цей період до благодійної скриньки пожертвували 7 136 гривень.

Чимало подарунків до зимових свят передали жителі міста. Частину з них співорганізатори благодійного марафону вже відвезли дітям у гематологічне відділення дитячої лікарні та наповнили ними «Скриньку хоробрості».

Cпіворганізаторами благодійного марафону виступили КОВ ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», МБФ «Янгол життя», ТРЦ Depo’t center.