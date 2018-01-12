У мерії Кропивницького стверджують, що місто забезпечене вакцинами проти кору

В обласному центрі щеплення виконуються планово та системно, а місто належним чином забезпечене вакцинами.

Про це заявила начальник управління охорони здоров’я міськради Кропивницького Оксана Макарук, повідомляє прес-служба мерії.

«Є вакцини індійського виробництва, вони безкоштовні, отримані з державного бюджету. За бажанням в аптеках міста можна придбати вакцини іншого, французького або бельгійського виробництва, – сказала Оксана Макарук. – Наразі у школах і дитячих садках ведеться роз’яснювальна робота щодо необхідності профілактики кору. Найефективнішим у цьому випадку буде проведення імунізації дітей різних вікових груп».

Начальник управління наголосила: зробити щеплення дитині можна незалежно від плану в будь-який час, навіть якщо батьки раніше відмовлялись від вакцинації. При цьому спалах чи епідемія кору не є протипоказанням.

Вона також зазначила, що зробити щеплення проти кору безкоштовно можна у медичних закладах Кропивницького.

Як відомо, з початку 2018 року в Україні ускладнилася епідемічна ситуація з захворюваністю на кір.