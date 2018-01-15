На Кіровоградщині переселенців виганяють з будинку: у помешкання раптом з’явився власник

Жителі будинку на вулиці Садовій, 20, в смт Олександрівка – переселенці – опинилися під загрозою виселення.

Про це пише тижневик «УЦ».

У середині вересня 2014 року на прикладі жителів цього будинку представники обласної та Олександрівської районної влади демонстрували спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, що на нашій території всі добре з переселенцями. Всі мають умови для проживання, забезпечені продуктами харчування, отримують пенсії та інші соціальні виплати.

Будинок на дві половини з’єднав дві сім’ї. Сталіна Біловолова – інвалід. З сином-опікуном вона жила в Горлівці, у двокімнатній квартирі. У липні 2014 року сім’я була змушена покинути рідне місто.

У будинку вже жила Ольга Силенко з двома онуками – дівчинкою-другокласницею і хлопчиком-восьмикласником, який на групі інвалідності і потребував індивідуального навчання. Вони з Донецька. В Олександрівку до знайомих приїхали ненадовго, поки не вщухнуть бомбардування. Вони на це сподівалися, але так вийшло, що затрималися. Житлові умови та сімейні обставини знайомих не дозволяли тривалого проживання разом великої кількості людей, тому звернулися за допомогою до влади. Влада запропонувала Садову, 20.

У будинку і дворі треба було наводити порядок. Господар помер кілька років тому, і це місце за роки перетворилося на притон. Підозрілі особи ще довго за інерцією намагалися сюди вдертися. Громада активно допомагала зробити будинок придатним для життя, сміття вивозили причепами, меблі, одяг, побутову техніку зносили олександрівці, навіть землю привезли на скромну присадибну ділянку.

У 2015 році до Сталіни Біловолової прийшла місцева жителька, заявила, що у неї є документи на півбудинку, і зажадала, щоб та звільнила житло. Документ не показала, сказала, що її покійний свекор ховав господаря цього будинку, отже, квартира належить її родині.

А потім прийшов чоловік, заявив, що купив півбудинку, показав свідоцтво права власності на нерухоме майно. У документі зазначено адресу: Садова, 20, загальна площа – 66,2 квадратних метра, форма власності – приватна, розмір частини – одна. Дата видачі свідоцтва – 10 липня 2015 року.

У серпні 2017 року новоявлений власник подав позов до Олександрівського районного суду. Рішення поки немає, однак жінок готують до того, що в квітні їхні сім’ї виселять.