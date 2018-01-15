На Кіровоградщині продовжать реформувати комунальні газети

Реформування комунальних газет – одне з головних завдань влади Кіровоградщини на 2018 рік.

Про це заявив перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

Зокрема, це стосується Вільшанського, Гайворонського, Долинського, Знам’янського, Кіровоградського, Компаніївського, Маловисківського, Новоархангельського, Новгородківського, Олександрійського, Онуфріївського, Світловодського, Устинівського районів та міст Кропивницький і Знам’янка.

Закон «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» Верховна Рада ухвалила 24 грудня 2015 року. 26-го його підписав Президент Петро Порошенко.

Закон «визначає механізм реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування».