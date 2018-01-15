На Кіровоградщині провели в останню путь загиблого Героя АТО (ФОТО)

У селі Димине Новоукраїнського району попрощалися з 38-річним військовослужбовцем 34 батальйону 57 окремої мотопіхотної бригади Віктором Сухіним сьогодні, 15 січня.

Боєць загинув 10 січня на Донеччині, пише «КП».

Віктор пішов на військову службу за контрактом торік у листопаді. В армії був водієм мотопіхотного відділення.

10 січня він разом з побратимом виконував бойове завдання на бронетанковій машині. Під час переправи техніка підірвалася на вибухівці – вибух був такої сили, що машину розірвало на шматки. Ніхто не вижив.

Попрощатися з солдатом прийшли рідні, бойові побратими та односельчани. На вулиці люди ставали на коліна і тримали український прапор.

У бійця залишилися дружина і неповнолітня донька.

Фото: Сергій Михайлін