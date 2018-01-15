На Кіровоградщині започаткують соціальну акцію для сімей загиблих АТОшників

В області планують започаткувати соціальну акцію «Пам’ятаймо. Підтримуймо. Допомагаймо».

Про це заявив перший заступник голови ОДА Сергій Коваленко, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

Акція передбачає закріплення за кожною сім’єю медичного та соціального працівника, працівника сільської (селищної, міської) ради, представника місцевого соціально відповідального бізнесу, волонтерів. Кожен закріплений галузевий працівник повинен знати проблеми, потреби кожної такої сім’ї, здійснювати постійний контроль за станом вирішення даних потреб.

Сергій Коваленко доручив управлінню комунікацій з громадськістю ОДА зустрітися з представниками родин загиблих та спільно розробити механізм такої взаємодії для територій.