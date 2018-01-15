У Кропивницькому загубився чотирирічний хлопчик, його знайшли патрульні (ФОТО)

Близько 15:00 14 січня патрульні отримали повідомлення про виявлення малолітньої дитини на вулиці Архітектора Паученка.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Кропивницького у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

Чотирирічного хлопчика, який самостійно перебігав дорогу без догляду дорослих, першим побачив 21-річний кропивничанин, який і притримав дитину до приїзду патрульного екіпажу.

Маленький хлопчина розповів патрульним, що загубився, та назвав адресу свого проживання. Інспектори доставили дитину за вказаною адресою на вулицю Шевченка, де на нього вже чекали бабуся з матір’ю.

Нагадаємо, у Кропивницькому поліція впіймала втікачку з психлікарні.