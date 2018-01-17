Посадовці «Кіровоградгазу» вимагали два мільйони хабара

Співробітники управління економічної безпеки Нацполіції області затримали директора будівельного підприємства, який вимагав два мільйони гривень за підключення до газопостачання.

Про це йдеться у повідомленні управління, яке має «УЦ».

За даними правоохоронців, директор мав передати газовикам два мільйони за зниження вартості проекту підключення до газу.

Як стверджують джерела «УЦ» в управлінні економічної безпеки, гроші вимагали комерційний директор та головний інженер ВАТ «Кіровоградгаз» за підключення господарського комплексу в Долинській. Наразі поліція задокументувала злочинні дії лише згаданого підприємця, посадовців «Кіровоградгазу» оголосили в розшук.