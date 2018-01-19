«Електротранс» возитиме у Кропивницькому пасажирів на семи маршрутах

КП «Електротранс» став переможцем конкурсу на обслуговування автобусних маршрутів №№103, 104-а, 111-Б, 116, 118, 123, 274 у Кропивницькому.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

У міській раді Кропивницького відбулося перше засідання конкурсної комісії з визначення перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування під головуванням заступника міського голови Олександра Мосіна.

У засіданні взяли участь члени конкурсної комісії, до складу якої входять представники громадських організацій, контролюючих органів і органів виконавчої влади та керівники підприємств-перевізників ПП «Автобаз-Кіровоград», КТ «Автолегіон-Варванської Ю. В.», ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс», КП «”Електротранс” міської ради міста Кропивницького», що подали документи на участь у конкурсі.

За результатами проведеного конкурсу та результатами голосування конкурсний комітет до участі допустив КП «Електротранс» та визначив його перевізником за міськими автобусними маршрутами №№103, 104-а, 111-Б, 116, 118, 123, 274 строком на п’ять років.

Підприємств-претендентів ПП «Автобаз-Кіровоград», КТ «Автолегіон-Варванської Ю.В.», ТОВ «Кіровоград-Євро-Транс» до участі в конкурсі не допустили у зв’язку з невідповідністю наданих документів вимогам чинного автотранспортного законодавства.

Як повідомив начальник управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради Олександр Вергун, конкурсна комісія виявила, що на підприємствах, які виявили бажання обслуговувати автобусні маршрути №№14 та 18, офіційно працевлаштована недостатня кількість водіїв та не вистачає для забезпечення виконання умов конкурсу офіційно оформлених автобусів.

Присутній на засіданні конкурсної комісії депутат міської ради Олександр Шамардін висловив своє обурення якістю перевезення пасажирів на маршрутах, які обслуговують мешканців Великої Балки, Катранівки, Кущівки та Завадівки. Він запропонував членам комісії при визначенні переможців конкурсу обов’язково враховувати досвід і якість роботи перевізників за попередній період.