Померла відома кропивницька журналістка і громадська діячка Еліна Мороко

Для нас усіх стало шоком повідомлення про те, що не стало нашої колеги Еліни Мороко.

Звістка про смерть – завжди шок, до цього не можна бути готовим, не можна передбачити і запобігти. Еліна, здається, ще вчора була поруч – активна, життєрадісна, і ось її більше немає…

Журналістка, активна громадська діячка, вона відрізнялася врівноваженістю і природною інтелігентністю. При цьому була небайдужою людиною, яка вміє переживати і співпереживати. Багато хто відзначає, що Еліна була світлою людиною. Це дійсно так, її внутрішній світ висвітлював все навколо і зігрівав інших.

Залишилися печаль про втрату і гіркота від того, що обіцянка «треба якось разом випити кави і поговорити» так і залишилася обіцянкою. Пробач нас, Еліно. Ми будемо тебе пам’ятати. Нам тебе не вистачатиме.

Редакція «УЦ»