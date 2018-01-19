Ситуація на дорогах Кіровоградщини лишається складною (ФОТО)

Протягом доби, що минула, рятувальники Кіровоградської області допомагали водіям на складних ділянках дороги у Благовіщенському, Гайворонському, Голованівському, Добровеличківському та Новоархангельському районах.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі УДСНС в області.

З метою ліквідації наслідків погіршення погодних умов підрозділи Управління ДСНС України в Кіровоградській області протягом зазначеного періоду залучались 22 рази, з них:

– 19 разів на вилучення автомобілів з ускладнених ділянок доріг, вилучено 197 одиниць техніки: 73 вантажних автомобіля, п’ять автобусів, дві карети швидкої медичної допомоги та 117 легкових автомобілів;

– тричі для надання допомоги з транспортування хворих (двох вагітних та одного хворого в Голованівському районі).

Нагадаємо, на Кіровоградщині скасували кілька десятків автобусних рейсів. Рятувальники тим часом попередили про подальше ускладнення погодних умов.