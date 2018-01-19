У Кропивницькому затримали чергового наркодилера (ФОТО)

Злочинну діяльність 43-річного місцевого жителя припинили працівники управління протидії наркозлочинності поліції Кіровоградської області.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«Поліцейські отримали інформацію про причетність кропивничанина до збуту психотропної речовини, яка у ході перевірки знайшла підтвердження, – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління протидії наркозлочинності ГУНП в області Сергій Хижняк. – Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання громадянина працівники поліції виявили близько 50 грамів психотропної речовини – метамфетаміну, пристрій для куріння особливо небезпечного наркотичного засобу – марихуани та сім патронів з гумовою кулею під спеціальний засіб.

У даний час вирішується питання щодо обрання стосовно особи міри запобіжного заходу».

За результатами експертизи за цими фактами буде прийнято рішення щодо притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).