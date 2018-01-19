Жителів Кіровоградщини попередили про погіршення погоди (ФОТО)

Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області попереджає жителів Кіровоградщини про ускладнення погодних умов сьогодні, 19 січня.

Про це йдеться у повідомленні управління, текст якого має «УЦ».

У сповіщенні сказано: «За даними Укргідрометцентру, 19 січня у західних, південних та східних областях – пориви вітру 15-20 м/с, на крайньому заході країни – місцями 25 м/с; вночі на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Закарпатті – місцями сильний сніг. На дорогах країни ожеледиця».

На знімках – Новоархангельськ. Фото районної газети «Колос».