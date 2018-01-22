Мер Кропивницького вважає, що комунальники впоралися зі снігом

З першим снігом на дорогах комунальники обласного центру в цілому впоралися нормально.

Про це заявив міський голова Андрій Райкович під час апаратної наради сьогодні, 22 січня, передає прес-служба мерії.

«Дороги почищені, але підбордюрна частина біля великих зупинок громадського транспорту залишилась, як завжди, забитою снігом! – наголосив водночас міський голова. – Про людей з інвалідністю просто мовчу, але й здоровим людям спочатку доводиться ступати вище кісточок у сніг або мокру кашу, а потім вже – у транспорт».

Андрій Райкович звернув увагу головного управління житлово-комунального господарства на необхідність дотримання визначеного алгоритму роботи під час інтенсивного снігопаду на території міста.

«Не лише “Універсал – 2005” і “Благоустрій” повинні виходити з ночі на поле бою зі снігом, – сказав мер. – Спеціалісти ЖЕО, двірники, майстри, а головне – комунальні служби закладів освіти, охорони здоров’я, культури, громадського харчування, торгівлі, всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не повинні чекати, що хтось прийде чистити».

Андрій Райкович також звернувся до керівників районів міста, щоб вони спільно з головами квартальних комітетів, активами мікрорайонів спільно попрацювали з мешканцями приватного сектору: «Наша техніка вночі чистить дорогу громадському транспорту, а з дворів на проїжджу частину люди почали звалювати сніг. Це значно ускладнює роботу громадського транспорту. І водії скаржаться, що ця історія повторюється з року в рік. Я розумію, що дбайливий господар сніг із двору вигорне, але ж не на проїжджу частину!»

Андрій Райкович подякував під час апаратної наради спеціалістам КП «Універсал – 2005», які своєю роботою у нічну зміну забезпечують стабільну роботу всього громадського транспорту міста.