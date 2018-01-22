На Кіровоградщині 19-річний юнак забив до смерті старенького дідуся

За попередніми даними, під час конфліктної ситуації 19-річний хлопець до смерті побив 74-річного пенсіонера.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

До Вільшанського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району у домоволодінні знайшли тіло господаря. Поліцейські негайно виїхали на місце події. У результаті проведення першочергових слідчих дій встановили, що напередодні до потерпілого на таксі приїжджав уродженець Вільшанського району, а нині житель Миколаївської області.

Хлопець прийшов до дідуся з’ясувати стосунки через те, що місцевий мешканець нібито розповсюджував про нього неправдиві чутки. Між «гостем» та господарем виникла сварка, під час якої зловмисник ударив потерпілого металевим рожковим ключем, що призвело до смерті чоловіка.

«Менше доби знадобилося правоохоронцям, аби встановити місцезнаходження правопорушника. Особу затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), – розповів т. в. о. начальника Вільшанського ВП Голованівського ВП Олександр Зеленецький. – На території домоволодіння працівники поліції виявили та вилучили речові докази злочину – знаряддя вбивства».

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Триває розслідування.