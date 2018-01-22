Рятувальники Кіровоградщини продовжують витягувати автівки з заметів (ФОТО)

Для надання допомоги водіям, чиї автомобілі опинились на складних ділянках автошляхів, продовжує працювати спеціальна техніка управління ДСНС у Кіровоградській області.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі управління.

Рятувальники протягом 18-22 січня залучались до допомоги водіям 74 рази, з них:

– 71 раз на вилучення автомобілів із ускладнених ділянок доріг, вилучено 731 одиницю техніки: 402 вантажних автомобілів, 17 автобусів, три карети швидкої медичної допомоги та 309 легковиків;

– тричі для надання допомоги з транспортування хворих (двох вагітних та одного хворого в Голованівському районі).