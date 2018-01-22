У чотирьох районах Кіровоградщини знову прогнозують сніг

Синоптики прогнозують снігопади у чотирьох районах області після обіду 22 січня та в ніч на 23-тє.

Про це повідомив заступник голови ОДА Сергій Коваленко на апаратній нараді сьогодні, 22 січня, передає кореспондент «УЦ».

За словами Коваленка, опади пройдуть у Бобринецькому, Компаніївському, Знам’янському та Кіровоградському районах.

Він закликав місцеву владу бути готовою до боротьби з негодою.

Нагадаємо, рятувальники протягом 18-22 січня залучались до допомоги водіям 74 рази, з них:

– 71 раз на вилучення автомобілів із ускладнених ділянок доріг, вилучено 731 одиницю техніки: 402 вантажних автомобілів, 17 автобусів, три карети швидкої медичної допомоги та 309 легковиків;

– тричі для надання допомоги з транспортування хворих (двох вагітних та одного хворого в Голованівському районі).