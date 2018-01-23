СБУ оприлюднила переговори вихідця з Кіровоградщини з російським генералом (АУДІО)

Служба безпеки оприлюднила перехоплені переговори між ватажком приватної військової компанії Вагнера Дмитра Уткіна з генералом Збройних сил Росії Євгеном Нікіфоровим, що відбулися 27 січня 2015 року.
Аудіо виклали на офіційному сайті СБУ, передає кореспондент «УЦ».
На запису чутно, як Уткін і Нікіфоров домовляються про висунення бойовиків та військової техніки ПВК Вагнера на бойові позиції на сході України.
«Раніше, ніж на світанку, ми не будемо висуватися, у мене танки не можуть їхати в темряві», – відповів, зокрема, Уткін на запитання Нікіфорова, о котрій годині вислати йому людину з картою місцевості.
Генерал попросив Уткіна попередити бойовиків, щоб не почали стріляти в його людей, які теж виходитимуть на позиції.
Інша частина переговорів – 28 січня 2015-го – стосується втрат ПВК Вагнера. На це Нікіфоров порадив найманцю відступати. «Відходжу вже, прийняв уже рішення, так, відходжу», – заявив Уткін.
ПВК Вагнера – нелегальна приватна російська військова компанія, бійці якої брали участь у кількох конфліктах, у тому числі й на Донбасі. Вони неодноразово отримували державні нагороди від президента Росії Володимира Путіна за неопублікованими указами.
Керівник компанії – підполковник запасу російської армії Дмитро Уткін (позивний – Вагнер, на честь німецького композитора Ріхарда Вагнера). Він народився 1970 року в Смоліному Кіровоградської області. Там закінчив школу й виїхав до Росії. До 2013 року командував загоном спеціального призначення головного розвідувального управління Росії.