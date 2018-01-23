СБУ оприлюднила переговори вихідця з Кіровоградщини з російським генералом (АУДІО)

Служба безпеки оприлюднила перехоплені переговори між ватажком приватної військової компанії Вагнера Дмитра Уткіна з генералом Збройних сил Росії Євгеном Нікіфоровим, що відбулися 27 січня 2015 року.

Аудіо виклали на офіційному сайті СБУ, передає кореспондент «УЦ».

На запису чутно, як Уткін і Нікіфоров домовляються про висунення бойовиків та військової техніки ПВК Вагнера на бойові позиції на сході України.

«Раніше, ніж на світанку, ми не будемо висуватися, у мене танки не можуть їхати в темряві», – відповів, зокрема, Уткін на запитання Нікіфорова, о котрій годині вислати йому людину з картою місцевості.

Генерал попросив Уткіна попередити бойовиків, щоб не почали стріляти в його людей, які теж виходитимуть на позиції.

Інша частина переговорів – 28 січня 2015-го – стосується втрат ПВК Вагнера. На це Нікіфоров порадив найманцю відступати. «Відходжу вже, прийняв уже рішення, так, відходжу», – заявив Уткін.