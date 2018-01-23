В управлінні охорони здоров’я Кропивницького наголошують на необхідності вакцинації

Пріоритетне завдання для медиків – забезпечити вакцинами дітей, дорослі ж можуть самі придбати препарат в аптеці.

Про це у коментарі «УЦ» заявила начальник управління охорони здоров’я міської ради Кропивницького Оксана Макарук.

«Сьогодні у нас у поліклініках є невелика кількість безкоштовної вакцини для дорослих. Але її дуже небагато. Ми в першу чергу повинні забезпечити безкоштовною вакцинацією дітей. Це пріоритет. Дорослі, якщо хочуть, можуть купити вакцину в аптеці», – сказала вона.

Оксана Макарук також наголосила, що нині – час робити вакцинацію не лише проти кору. За її словами, багато українських лікарів прогнозують епідемію дифтерії, а це набагато страшніше. Тому, якщо ви раніше відмовлялися не тільки від КПК, але і від вакцин від дифтерії, коклюшу та правця (АКДП, АДП, АДП-м), зараз саме час вакцинувати дітей.

Вона зазначила, що дефіцит вакцин проти кору в Кропивницькому – тимчасове явище: «Тимчасовий дефіцит вакцини викликаний лише ажіотажем, пов’язаним з епідемією. Якби всі діти були вакциновані за календарем, сьогодні жодних проблем би не було».