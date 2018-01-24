Волкер обговорив з екс-керівником Кіровоградщини допомогу жителям окупованих територій

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер і міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш обговорили допомогу жителям тимчасово окупованих територій України.

Про це Волкер написав у Twitter, передає «УП».

«Хороша дискусія з міністром Чернишем про те, як Україна та США можуть працювати разом з міжнародними організаціями, щоб допомогти людям на підконтрольних Росії територіях України і відновити територіальну цілісність України», – написав Волкер.

23 січня зустріч із Волкером мав Президент України Петро Порошенко

Також у цей день зі спеціальним представником США зустрівся голова Генштабу та головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко.

На 24 січня була запланована поїздка Волкера на Донбас, але, як повідомили у посольстві США, її скасували через погіршення погодних умов.