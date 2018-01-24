Волкер обговорив з екс-керівником Кіровоградщини допомогу жителям окупованих територій

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер і міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш обговорили допомогу жителям тимчасово окупованих територій України.
Про це Волкер написав у Twitter, передає «УП».
«Хороша дискусія з міністром Чернишем про те, як Україна та США можуть працювати разом з міжнародними організаціями, щоб допомогти людям на підконтрольних Росії територіях України і відновити територіальну цілісність України», – написав Волкер.
23 січня зустріч із Волкером мав Президент України Петро Порошенко
Також у цей день зі спеціальним представником США зустрівся голова Генштабу та головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко.
На 24 січня була запланована поїздка Волкера на Донбас, але, як повідомили у посольстві США, її скасували через погіршення погодних умов.
З серпня 2006 року по 1 листопада 2007-го Вадим Черниш обіймав посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації.
26 червня 2015 року Кабінет Міністрів призначив Вадима Черниша головою Державного агентства з питань відновлення Донбасу.
14 квітня 2016 року Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету Міністрів, у складі якого Вадим Черниш обійняв посаду міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.