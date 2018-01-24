Журналіст з Кропивницького просить у Facebook ділитися піснями Висоцького

Головний редактор тижневика «Україна-Центр» Юхим Мармер просить ділитися посиланнями на пісні Володимира Висоцького.

Він опублікував пост сьогодні, 24 січня, передає кореспондент «УЦ».

«Давайте без зайвих слів скинемося по одній – дві пісні Володимира Висоцького. Хто чим може, хто що пам’ятає, хто що любить», – написав Мармер.

Додати посилання на пісню можна в коментарях до посту. Збірку найкращих – на думку редакції – пісень шукайте завтра, 25 січня, на сайті «УЦ».

Нагадаємо, 25 січня 1938 року народився видатний співак, поет, композитор і актор Володимир Висоцький.