Номер тижневика «УЦ» від 25 січня 2018 року.
Поэтам и прочим
Университетская зимовка: чего не хватает?
Что я думаю по этому поводу?
Трагедия Израилевки: преступление и условное наказание
Геннадий Сябренко: «Реальный диагноз – реальная помощь»
«Бросайте машину – ходите пешком!»
Льготы: грядет монетизация?
Контроль, контроль и еще раз контроль
Школьная еда: бургеры вместо каши
Сумма рекордная, а дело с душком
Бессменные или бессмертные?
Учеба в Киеве: зачем, почему и кто поможет
По дороге в женскую школу
«Орея»: найнезвичайніший хор України
Голос в переполненном зале