Номер тижневика «УЦ» від 25 січня 2018 року.

Поэтам и прочим

Университетская зимовка: чего не хватает?

Что я думаю по этому поводу?

Трагедия Израилевки: преступление и условное наказание

Геннадий Сябренко: «Реальный диагноз – реальная помощь»

«Бросайте машину – ходите пешком!»

Льготы: грядет монетизация?

Контроль, контроль и еще раз контроль

Школьная еда: бургеры вместо каши

Сумма рекордная, а дело с душком

Бессменные или бессмертные?

Учеба в Киеве: зачем, почему и кто поможет

По дороге в женскую школу

«Орея»: найнезвичайніший хор України

Голос в переполненном зале