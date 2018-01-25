Персонализируем интерьер с помощью мебели

Итак, что же такое персонализация интерьера? Говоря на простом языке, вы обустраиваете квартиру не по законам и правилам определенных направлений дизайна, а исключительно под себя. Но и велосипед выдумывать не стоит.

Самым универсальным способом будет считаться компромисс между уже существующим стилем и собственным корректировками. Так, например, в процессе отделки помещения, подбора материалов и цветовой гаммы можно выбрать самый близкий по духу стиль, а вот мебель расставить, так как будет удобно именно вам. В общем, сама идея вполне понятна, давайте возьмем за основу самый универсальный стиль интерьера – минимализм. Он хорош тем, что подразумевает использования светлых тонов, приятных контрастов и недорогих материалов.

Таким образом, окрашенная в белый цвет квартира всегда будет казаться больше, чем есть на самом деле, к тому же вы не потратите на ее оформление слишком много денег. А вот теперь начинается самое интересное – выбор и покупка мебели. Тут можно забыть о все рекомендаций минимализма покупать только самое нужно и гульнуть на полную. Мы не будем говорить, что нужно покупать для кухни и ванной комнаты, а сосредоточимся на самых основных жилых помещениях.

Что купить в спальню? Логично, что в этой комнате обязательно должна стоять кровать, но вот какая? Постарайтесь выбрать ту модель (неплохой ассортимент представлен по ссылке https://goldenplaza.com.ua/catalog/spalni/krovati/), которая с первого взгляда влюбила вас в себя и с тех пор вы не переставали мечтать именно об этой кровати. Она может иметь совершенно нестандартную форму, оригинальный подголовник до потолка или быть частью целой стенки. Сейчас у вас есть возможность воплотить желаемое в жизнь и ей обязательно нужно воспользоваться. Единственными ограничителями в оформлении спальник и любой другой комнаты могут быть только ее размеры. Старайтесь не нагружать пространство лишними предметами, иногда достаточно одной кровати и пары тумбочек, а чтобы сделать комнату интересной и уютной можно использовать массу декора. И поверьте, на слово такой интерьер будет иметь вид не хуже чем традиционный стиль с комодом, туалетным столиком и другими предметами. Главное в персонализации добиться ощущения комфорта. Комната должна радовать вас каждый раз как вы открываете дверь.

Гостиная тоже может стать чистым холстом для реализации самых сокровенных желаний. Старайтесь не стесняться собственного виденья картинки и если вы работаете в паре с дизайнером, обязательно поделитесь с ним своими идеями. Чаще всего именно цвет выступает главным инструментом персонализации. Многие мечтают и фиолетовых диванах, синих столах или черных стенках, но считают такие варианты не универсальными. В таком случае советуем вам думать не о том, что после ремонта вам некуда будет приткнуть этот дивана, а направить ход мысли в совершенно другое русло. Подумайте, что получив долгожданную мебель вы еще не скоро захотите менять ее на что-то другое и в течение долгого времени будете наслаждаться ее присутствием в гостиной. Так что забудьте обо всех правилах и запретах, руководствуйтесь только внутренней интуицией, которая сама подскажет, что купить и куда поставить, а все эти правила написаны для людей не творческих и не смелых.

Персонализация не так важна для взрослых, как для подростков, поэтому если вы делаете ремонт и в детской обязательно посоветуйтесь с ребенком и позвольте ему самостоятельно принимать решения в плане выбора мебели, декора и отделки. Переходя от теории к практики мы рекомендуем начать поиски заветных товаров с интернет-магазина Golden Plaza, на сайте которого размещено более 37000 позиций. Такой большой выбор способен удовлетворить даже самых требовательных клиентов, так что вы гарантировано, найдете мебель по вкусу и для души.