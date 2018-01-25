Телекомпанія з Олександрії почала транслювати свої програми на YouTube в онлайн-режимі

Вперше серед олександрійських телевізійних мовників телерадіокомпанія «Контакт-ЛТД» розпочала онлайн-трансляцію програм у повному обсязі через популярний відеосервіс YouTube.

Щоб знайти відповідний Інтернет-канал, достатньо перейти за посиланням або клікнути на банер, що знаходиться внизу головної сторінки сайту «Олександрійські новини».

Цей сервіс дає змогу організувати перегляд програм практично з будь-якого електронного пристрою, включно зі смартфоном, якщо є належна швидкість Інтернету.

«Головна ідея цієї трансляції – вихід на значно більшу аудиторію. Ми обіцяли наприкінці минулого року, що організуємо безкоштовний і відкритий доступ до наших програм усім, хто має на це бажання, – прокоментував подію редактор ТРК «Контакт-ЛТД» Віктор Голобородько. – Свою обіцянку творчі й технічні працівники телерадіокомпанії виконали. Тепер справа за користувачами і наповненням цього ефіру новими ідеями і програмами. Чим більше переглядів – тим більше можливостей працювати з рекламодавцями, і, значить, більш якісний буде контент. Можливо, все вдалося б зробити значно швидше, проте позачергові перевірки та різноманітні поточні справи відволікали сили працівників на виконання інших завдань».

«Над реалізацією задуму, який підказали глядачі міста та району, працювала технічна група працівників телекомпанії “Контакт-ЛТД” та “Інтелкону”, – уточнив редактор телекомпанії. – Хочу висловити особливу подяку тим, без кого мрія залишилась би на папері. Це системний адміністратор Максим Кузнєцов і телеоператор, оператор відеомонтажу Олександр Кумпан. Це спеціалісти зі значним досвідом. Саме завдяки їм ми змогли це зробити. Здається, все просто – підключив дріт до Інтернету, і все запрацювало, але насправді треба було виконати певні умови, технічні рішення, переобладнатися. Якщо пояснювати спрощено, то відео на комп’ютері та відео телевізійної студії – це дуже різні речі».

Трансляція здійснюється з 19:00 до 21:00. Якщо користувач підпишеться на канал, він зможе отримувати повідомлення про початок трансляції на електронну пошту.