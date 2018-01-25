У Кропивницькому неповнолітній підозрюваний у вбивстві втратив свідомість на судовому засіданні (ФОТО)

Неповнолітній підозрюваний у жорстокому вбивстві кропивницького таксиста Євгена Орлова Віталій Пугаченко втратив свідомість під час судового засідання сьогодні, 25 січня.

Про це повідомляє «Перша електронна».

Пугаченко втратив свідомість після двогодинного допиту, коли суддя Світлана Льон вже оголосила перерву і вийшла з зали.

Адвокати і матір підозрюваного допомогли Пугаченку прийти у себе, напоїли водою і дали якісь пігулки. Через деякий час до зали засідань зайшли медики швидкої допомоги.

Нагадаємо, екс-нацгвардієць Дмитро Царенко та неповнолітній студент медколеджу Віталій Пугаченко, яких підозрюють у жорстокому вбивстві кропивницького таксиста Євгена Орлова, повністю не визнають своєї провини у цьому злочині.